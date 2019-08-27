Проведен успешный эксперимент по квантовой телепортации

Группа исследователей из Китая и Австрии телепортировала трехуровневые квантовые состояния, также известные как кутриты. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Отмечается, что подобный эксперимент был проведен успешно впервые. Он доказал, что кутриты обладают уникальной возможностью существовать сразу в нескольких состояниях.

Уточняется, что данное исследование доказало существование кутрита со значением «два» и возможность их существования сразу в трех состояниях.

До сих пор ученым удавалось телепортировать только кубиты — двойные квантовые биты информации. Стандартный бит, рассматриваемый в основном в вычислительных науках, обладает только значениями «ноль» или «один». Кубит же имеет оба значения.

Ранее ученые смогли заставить мозг не стареть.