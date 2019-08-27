Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил подробности об отказавшей при стыковке космического корабля «Союз МС-14» с МКС аппаратуре. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что при первой попытке стыковки произошел сбой в функционировании аппаратуры системы сближения «Курс».
Рогозин заявил, что система была сделана не в России и эксплуатировалась уже десять лет.
«Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль «Поиск» — примечаение «Газеты.Ru») не отвечало на сигналы корабля», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что «Союз МС-14» пристыковался к МКС со второй попытки.