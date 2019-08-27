Как собаки помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях, рассказали ученые из Чехии

Чешские ученые рассказали, как наличие собаки у больного сердечно-сосудистыми заболеваниями человека влияет на его здоровье. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Врачи отметили, что у собачников значительно понижается риск развития таких заболеваний и преждевременного летального исхода, связанного с нарушениями кровеносной системы.

В ходе эксперимента специалисты выявилим, что владельцы собак ведут более активный образ жизни, а также стараются придерживаться правильной диеты, поскольку питомец чаще стимулирует хозяина к прогулкам на свежем воздухе. Уточняется, что наличие собаки в доме препятствуют социальной изоляции и улучшают психологическое состояние.

Кроме того, у собачников разного пола и возраста были зафиксированы наиболее хорошие показатели уровня сахара в крови.

Ранее психологи посоветовали людям с депрессией гладить кошек и собак.