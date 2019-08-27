Тюремная медицина может стать подведомственной Минздраву

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что существует вероятность превращения тюремной медицины в ведомства Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он заявил, что со следующей недели планируется проведение консультаций по данному вопросу с Минздравом и Минюстом.

Максименко напомнил, что количество умерших от туберкулеза в около восьми лет назад составляла 107 человек на 100 тыс. , а в 2019 году этот показатель равен 7,4 человека.

Замглавы добавил, что в местах, где нет врачей, но есть исправительные колонии, люди обращаются за медицинской помощью именно в исправительные учереждения.