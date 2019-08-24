В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС

Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экспертов, космический корабль «Союз» не смог состыковаться с МКС из-за проблем в системе автоматической стыковки «Курс».

«Оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции», — подчеркнули специалисты Nasa.

Отмечается, что «Союз МС-14» отведен на безопасное расстояние от станции.

В настоящее время специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) выясняют все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что «Союз» с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС вовремя.