Опрос выявил большое количество сторонников самолечения среди россиян
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В ходе опроса было выявлено, что среди россиян сторонниками самолечения являются 60%. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, 31% опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям. Сторонниками народной медицины, которую добавляют к основному курсу лечения, стали 9% россиян.
К врачам общаются 74% респондентов в случае странных для них симптомов болезни или при крайне тяжелом состоянии.
Гомеопатией, а также биологически активными добавками предпочитают лечиться всего 5% жителей России.
Ранее сообщалось, что британским врачам запретили назначать гомеопатию.