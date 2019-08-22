Рогозин заговорил с роботом

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил человекоподобного робота Федора с успешным запуском к МКС. Ранее в четверг пилотируемый корабль «Союз МС-14» отправил к МКС пилотируемый корабль с грузом для экипажа МКС и роботом Федором.

«Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно», — появилось сообщение в твитере робота.

«ФЁДОР, поздравляю с успешным началом работы!» — ответил в твитере Рогозин. «Благодарю, товарищ Генеральный!», — ответила машина.