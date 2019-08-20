В Госдуме выступили против заявления США об угрозе в космосе со стороны РФ

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление врио американской национальной разведки Джозефа Магуайра о постоянном росте угрозы со стороны России и Китая в космосе. Об этом сообщает RT.

Он начал с того, что российская сторона выступает категорически против этих слов. Швыткин отметил, что Соединенные Штаты ищут себе врагов, делая такие заявление в адрес России и Китая.

По мнению депутата, это заявление говорит о том, что Магуайр просто хочет дополнительного финансирования военно-промышленного комплекса.

«Настораживает это... акцентирование внимания на угрозе со стороны России и Китая. Что, само собой, не соответствует действительности», — добавил Швыткин.

Ранее сообщалось, что в разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе.