Почти все черные стрижи покинули Москву из-за приближения осени

Почти все черные стрижи улетели из Москвы, а синицы сбились в стаи в связи с приближением осени. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ГПБУ «Мосприрода».

Как отмечается, период миграций птиц уже начался, российскую столицу вскоре покинут перелетные ласточки. Синичьи стаи будут кочевать по московским паркам и природным территориям.

Пеночки, славки, камышевки, вьюрковые виды птиц также готовятся к массовому перелету. Последними полетят хищные птицы и водоплавающие.

Кроме того, в «Мосприроде» отметили, что раннее пожелтение листьев на деревьев связано с сокращением светового дня, а не переменчивой погодой.

Ранее сообщалось, что ученые МГУ предсказали гибель арктических птиц.