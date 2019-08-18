Ученые рассказали о вреде от употребления семян льна
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Ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов сообщили, что поедание семян льна может вызвать у человека отравление цианидом. Об этом передает Daily Mail.
Исследователи сообщают, что эти семена содержат в себе органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид). Данное вещество и вырабатывает газообразный цианид.
Как отмечают ученые, при отравлении семенами появляется головная боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием.
Они информируют, что в некоторых случаях отравление способно привести к смерти.
При этом в измельченном виде семена льна выделяют намного больше вредных веществ.
Стало известно, что интоксикацию у взрослых может вызвать три чайные ложки семян.