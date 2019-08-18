США отказались поставлять России углеволокно для космического телескопа

После покупки американским владельцем британская компания отказалась поставлять России углеволокна для космической обсерватории «Спектр-М», передает РИА «Новости».

Как рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, в качестве альтернативы была выбрана японская компания.

Она отметила, что поставщики из США препятствуют развитию проекта и отказываются поставлять уникальные микросхемы.

При этом, по ее словам, есть и обратный пример, когда западные поставщики возвращаются к сотрудничеству.

Обсерватория «Спектр-М» с космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной, ее запуск запланирован не раньше, чем в 2027 году.