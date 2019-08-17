Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно имеющейся информации, к таким продуктам относятся сахар, алкоголь, попкорн, кофе, лакомства из кукурузы и продукты из переработанного мяса. Так, сахар замедляет выработку коллагена, обеспечивающего упругость кожи. Отрицательно сказываются на обмене веществ соль и переработанное мясо.

«Кофе…обезвоживает организм, чем способствует появлению морщин и микротрещин», — говорится в материале.

Кроме того, алкоголь приводит к выступанию кровеносных сосудов и появлению припухлостей, а содержащие кукурузу продукты нарушают баланс Омега-3 и Омега-6.

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