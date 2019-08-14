В Кремле прокомментировали новые правила общения ученых с иностранными коллегами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приказ, согласно которому ученые должны получать разрешение на встречи с иностранными коллегами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что российские ученые должны проявлять бдительность в данном вопросе, поскольку зарубежные спецслужбы не дремлют.

Песков также предупредил ученых о возможности научно-промышленного шпионажа.

Представитель Кремля отметил, что, несмотря на все эти факторы, ученые не должны заковывать себя в определенные рамки, которые ни к чему хорошему не приведут.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки ужесточило правила общения российских ученых с иностранными коллегами.