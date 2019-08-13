Ожирение провоцирует развитие рака, выяснили ученые

Британские ученые обнаружили, что ожирение и избыточный вес провоцируют риск развития рака по меньшей мере в два раза. Об этом сообщает MedicalXpress.

К такому выводу пришли специалисты из Бристольского университета в Великобритании. Отмечается, что в ходе экспериментов они выявили активность генов в опухолевых тканях восьми видов рака, которые предварительно связывали с ожирением. Далее, при помощи менделевской рандомизации — измерении естественной изменчивости генов, ученые определили роль различных факторов в развитии заболевания. Таким образом, врачи выявили причинно-следственную взаимосвязь.

Специалисты обнаружили взаимосвязь между индексом массы тела (соотношение массы и квадрата величины роста) и риском развития рака, при этом они исключили действие генов, которые могли бы привести как к ожирению, так и формированию данной болезни.

Изначально предполагалось, что в шести процентах случаев лишний вес является причиной раковых заболеваний. Но в ходе своей работы ученым удалось выяснить, что этот процент значительно выше.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили основную причину рака шеи и головы.