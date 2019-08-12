Ученый РАН рассказал подробности о приближающемся к Земле астероиде

Приближающийся к Земле астероид диаметром 160 метров не угрожает планете. Об этом сообщает RT со ссылкой на заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрия Вибе.

По его словам, астероид никак не повлияет на Землю, так как он пролетит в миллионе километров от нее. При таком расстоянии он никак не может иметь воздействие на Землю объяснил ученый.

«Это колоссальное расстояние по земным меркам», — сказал Вибе.

Ранее сообщалось, что к Земле летит астроид размером с пирамиду Хеопса.