Ученые выяснили, что чрезмерное употребление газировки может вызвать рак

Чрезмерное употребление сладких газированных напитков может привести к развитию раковых заболеваний. Об этом сообщает the BMJ.

К такому выводу пришли ученые в ходе эксперимента, в котором использовались данные о здоровье 107 тыс. человек.

Как отмечается, особый вред доставляют человеку пакетированные соки и лимонады. Высокое содержание сахара в напитков чревато, в частности, возникновением рака груди.

Немаловажно, что они приводят к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Специалисты считают, что главной угрозой являются искусственные подсластители, которые добавляют в газировки. Они меняют кишечную микробиоту и приводят к развитию непереносимости глюкозы.

Ранее сообщалось, что названы семь симптомов по опознанию рака.