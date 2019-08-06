Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

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NASA/Reuters

Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает NASA в своем твиттере

Отстыковка произошла в 19.15 мск.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Antares с грузом для Международной космической станции (МКС) стартовала с космодрома в Виргинии.