Радиолюбитель сообщил о возможном сбое на российском метеоспутнике

Радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил, что российский метеоспутник «Метеор-М» № 2 мог выйти из строя, так как с него не поступают данные, передает РИА «Новости».

«Спутник «Mетеор-M» номер 2 не передает изображение поверхности Земли на частоте 137.100/137.900 MHz QPSK 72Kbps (нет сигнала с аппарата)», — написал радиолюбитель.

Отмечается, что космические снимки с «Метеора» передаются в открытом режиме и их может посмотреть любой человек, имеющий оборудование.

По словам Пашкова, спутник перестал передавать данные 3 августа, а 2 августа произошел сбой в системе ориентации.

Спутник «Метеор-М» номер 2 был запущен в космос в июле 2014 года. Его расчетный срок службы составляет пять лет.