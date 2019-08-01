Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Мальчик испытывал сильную боль нижней челюсти. После компьютерной томографии и рентгена стало выяснилось, что во рту у ребенка образовалась опухоль из маленьких зубов.

Врачи уговорили семилетнего пациента провести операцию и за пять часов удалили опухоль. По словам хирургов, вероятность рецидива низка.

Отмечается, что специалисты не видели такого большого количества зубов в челюсти раньше.

Причина такой опухоли тоже не ясна. Это может быть генетическое заболевание, однако не исключена версия о воздействии излучения от сотовой вышки.

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