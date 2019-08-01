Ученые выявили ведущие к появлению рака мутации в гене

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлора провели исследования и узнали, что к возникновению рака может привести мутации в гене TP53. Об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечается, специалисты проверили более 10 тыс. образцов тканей и сравнили их ДНК с 80 тыс. различных мутаций. Выяснилось, что во всех случаях у людей с низкой выживаемостью часто были мутации в гене TP53.

По мнению ученых, если в гене нет мутации, то он обычно затормаживает деление клетки при повреждении.

«Поскольку TP53 является одним из важнейших привратников в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основы биологии рака. Это приведет к лучшему лечению», — сказа один из ученых.

Ранее сообщалось, что российских врачей будут премировать за выявление рака.