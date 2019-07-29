Необычное атмосферное явление заметили в космосе

Издание Science Alert проинформировало о том, что на юге Соединенного Королевства было зафиксировано атмосферное явление, вызванное роем летающих муравьев. Оно было заметно из космоса.

Отмечается, что метеорологические спутники отмечают его ежегодно в период между июнем и сентябрем. Оно продолжается несколько дней. Два года назад специалисты сочли происходящее дождем. В действительности после периода влажной и жаркой погоды в воздух поднимаются многочисленные насекомые. Самки муравьев покидают гнезда и привлекают самцов при помощи феромонов. После оплодотворения самки возвращаются на землю и строят новые гнезда.

Ранее российские ученые выяснили, почему поверхность моря разглаживается во время урагана.