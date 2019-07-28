Амеба съела мозг американца
В США, в Северной Каролине после купания в озере умер 59-летний Эдди Грей. Об этом информирует The New York Times.
По имеющейся информации, американец во время купания заразился одноклеточным организмом, которого называют «поедающей мозг амебой».
Как отмечается, данное существо встречается в теплой пресной воде.
По данным издания, случаи заболевания инфекциями от амебы этого вида редки, но бывают смертельными.
Известно, что летальный исход от данного организма возможен если, он попадет человеку в нос.
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