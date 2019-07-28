Амеба съела мозг американца

В США, в Северной Каролине после купания в озере умер 59-летний Эдди Грей. Об этом информирует The New York Times.

По имеющейся информации, американец во время купания заразился одноклеточным организмом, которого называют «поедающей мозг амебой».

Как отмечается, данное существо встречается в теплой пресной воде.

По данным издания, случаи заболевания инфекциями от амебы этого вида редки, но бывают смертельными.

Известно, что летальный исход от данного организма возможен если, он попадет человеку в нос.

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