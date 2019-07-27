Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, жара в Европу пришла с волной горячего воздуха из Африки, в то время как в России похолодание объясняется ультраполярным вторжением с Северного полюса.

Она пояснила, что сейчас воздушные массы движутся вдоль меридианов, а именно — в направлении север-юг.

«Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север», — уточнила Позднякова.

При этом холодный воздух с полюса движется на юг, где он сталкивается с теплыми воздушными массами. Это, в свою очередь, приводит к сильным ливням.

Ранее сообщалось, что рекордную жару в России сменит аномальный холод.