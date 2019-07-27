Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, жара в Европу пришла с волной горячего воздуха из Африки, в то время как в России похолодание объясняется ультраполярным вторжением с Северного полюса.
Она пояснила, что сейчас воздушные массы движутся вдоль меридианов, а именно — в направлении север-юг.
«Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север», — уточнила Позднякова.
При этом холодный воздух с полюса движется на юг, где он сталкивается с теплыми воздушными массами. Это, в свою очередь, приводит к сильным ливням.
Ранее сообщалось, что рекордную жару в России сменит аномальный холод.