От какой работы уменьшается мозг, узнали ученые

Ученые выяснили, что профессия способна повлиять на структуру головного мозга человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исследователи пояснили, что решение изо дня в день похожих задач увеличивает одни зоны мозга и подавляет другие.

Так, эксперты изучили влияние некоторых профессий на человеческий мозг. Например, в 2013 году ученые решили посмотреть, как микрогравитация влияет на структуру мозга космонавтов.

Выяснилось, что после полета у космонавтов уменьшился объем серого вещества в височной области коры почти на 3%, а также сократилось содержание белого вещества.

Кроме того, ученые изучили мозг таксистов, узнав, что он способен меняться и при менее экстремальных видах работ.

Исследователи обнаружили, что гиппокамп у таксистов, который отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную и обрабатывает пространственную информацию об окружающей среде, несколько больше по сравнению с другими людьми. Объем их серого вещества увеличивается за счет того, что таксисты вынуждены запоминать сотни маршрутов. Причем при использовании навигатора их мозг, наоборот, съеживается.

Еще одно открытие ученых говорит о том, что некоторые регионы мозга уменьшаются у профессиональных шахматистов. Речь идет об уменьшении объема серого вещества в затылочно-височной доле, которое участвует в представлении объектов относительно друг друга.