Ученые предлагают дать новое определение ожирению

Нормальный индекс массы тела (ИМТ) не определяет, насколько много жира есть в человеческом организме. Поэтому понятие «ожирение» нужно переопределить, сообщает РИА «Новости».

По словам Вей Бао из университета Айовы в США, чтобы определить состояние здоровья пациентов, нужно опираться не только на массу тела, но и на его формулу.

Сегодня врачи определяют ожирение по высокому индексу массы тела, однако Бао и его коллеги выяснили, что нормальный индекс не гарантирует, что у человека нет излишнего жира в организме.

В ходе исследования ученые наблюдали за 150 тыс. женщин из США. Выяснилось, что обладательницы низкого ИМТ имели заболевания, связанные с ожирением. Их объединяла одна вещь – большой обхват талии, несмотря на худобу других частей тела. Жир в районе живота оказался опасным для здоровья.

Отмечается, что другие участницы эксперимента, обладающие большим весом, но не имеющие проблем с накоплением жира в центральных частях тела, были более здоровыми.

Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие «ожирение» нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.

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