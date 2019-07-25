Археологи нашли древние саркофаги, принадлежащие элите

Экспедиция Института археологии Российской академии наук обнаружила несколько каменных саркофагов во время раскопок в Юрьевом монастыре в Новгороде. Об этом пишет РИА «Новости».

В саркофагах были похоронены представители городской боярской элиты в период XII — начала XIII. Такие саркофаги служили семейной усыпальницей. Отмечается, что они не встречаются нигде, кроме нескольких столиц княжеств домонгольского периода: Киева, Чернигова, Переяславля Южного и Новгорода.

По данным агентства, саркофаги были поставлены в три ряда, а каменные крышки саркофагов из центрального ряда находились перед входом в церковь и были вкопаны на одинаковом расстоянии, но на разной глубине друг от друга, образуя ступени лестницы.

Главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии Института археологии, начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов, заявил, что «это необычное, редкое погребальное сооружение». Он добавил, что сейчас каменные саркофаги встречаются очень редко.

«Целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, – это, безусловно, редкость», — заключил Седов.

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