Заставить мозг не стареть смогли ученые

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обнаружили способ, который позволит замедлить процессы старения мозга. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу БФУ.

Исследователям с помощью эксперимента удалось выяснить, что здоровый образ жизни, а также умеренное количество потребляемых калорий могут заставить мозг стареть медленней и быть эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний.

Как отмечается, ученым удалось совершить успешный опыт благодаря увеличению способности глиальных клеток выделять аденозинтрифосфат.

Ранее назвали популярный продукт, который может повредить мозг.