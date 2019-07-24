Заставить мозг не стареть смогли ученые

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Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта обнаружили способ, который позволит замедлить процессы старения мозга. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу БФУ.

Исследователям с помощью эксперимента удалось выяснить, что здоровый образ жизни, а также умеренное количество потребляемых калорий могут заставить мозг стареть медленней и быть эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний.

Как отмечается, ученым удалось совершить успешный опыт благодаря увеличению способности глиальных клеток выделять аденозинтрифосфат.

Ранее назвали популярный продукт, который может повредить мозг.