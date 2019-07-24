Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, речь идет о салатах с горьким привкусом. Благодаря содержанию гликозида и лактуцина они не только возбуждают аппетит, освежают, но и оказывают успокоительный эффект, а также снимают усталость.

«В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз», — заявила Зайцева.

Она подчеркнула, что при выборе салата нужно обращать внимание на листья.

Ранее диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом.