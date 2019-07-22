Назван напиток, который разрушает кости изнутри

Сладкая газировка разрушает кости изнутри, а также вызывает ряд других последствий, сообщает «Московский комсомолец».

Сладкая газированная вода содержит кофеин и ортофосфорную кислоту, которая мешает усвоению кальция. Постоянное употребление газировки снижает плотность костной ткани тазобедренных суставов. Кофеин, в свою очередь, не позволяет кальцию абсорбироваться, тем самым вымывая его. Отмечается, что потребление 330 мг кофеина в день приводит к потере костной ткани.

Помимо влияния на костную ткань, безалкогольные содовые напитки прибавляют килограммы. На пол литра газировки приходится до 9 ложек сахара. «Диетические» газировки не являются выходом, так как в них содержатся различные подсластители, которые вызывают различные гормональные расстройства, влияющих на набор веса.

Также газировки разрушают зубную эмаль и способствуют образованию камней в почках из-за ортофосфорной кислоты, которая выводит кальций из костей частично через мочу, а частично задерживается в почках.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали об опасных последствиях употребления кофе.