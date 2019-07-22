В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, такая добавка сможет заменить традиционные наполнители из отходов мясной промышленности.

Как правило, такие наполнители входят в состав колбас и полуфабрикатов, чтобы повысить пищевую ценность.

«Остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо», — отметил профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.

По его словам, на разведение саранчи требуется меньше затрат и сил. Кроме того, уточнил эксперт, в плане пищевой ценности саранча по ряду параметров превосходит ту же говядину.