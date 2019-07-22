США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году отправить на Луну астронавтов и оставить их там на некоторое время. Об этом сообщает CBS.

По его словам, США намереваются не просто совершить визит, но остаться на Луне.

Он отметил, что полученный таким образом опыт поможет потом в отправке человека на Марс.

«Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс,...нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне», — подчеркнул Пенс.

Вице-президент также выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут высадить человека на Марс на его веку.

Ранее сообщалось, что побывавший на Луне американский астронавт разочаровался.