Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова. Об этом сообщает «Ura.ru».

По его мнению, причиной гибели всех туристов могла быть редкая болезнь, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».

Он отметил, что при этой болезни сознание людей на какое-то время отключается от реального восприятия окружающего.

В этот момент больные слышат голоса, видят ангелов или прекрасные женские лица, стремятся уйти на север, становясь нечувствительными к холоду и боли.

«В горах, в условиях холода и нехватки света люди начинают вести себя неадекватно, повторять какие-то действия, словно зомби», — подчеркнул Мехоношин.

Он уточнил, что именно «полярная истерия» объясняет, почему члены группы Дятлова покинули свои палатки, вещи и устремились в долину на север.

Ранее сообщалось, что тайна гибели группы Дятлова раскрыта.