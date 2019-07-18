CNN: США проигрывают космическую гонку

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Американский эксперт по космическим системам Чарльз Бимс заявил, что Соединенные Штаты проигрывают вторую космическую гонку. Об этом сообщает CNN.

Эксперт отмечает, что успех экспедиции «Аполлон-11» 50 лет назад показал всему миру непревзойденность США в космосе. Она обеспечила экономический рост поколения, подкрепила систему госуправления и обеспечила глобальную мощь страны. В настоящее время захватывающий запуск ракеты Falcon, который стал рутиной, не позволяет обратить внимание на то, что американская космическая промышленность значительно устарела. Если бы не энергия, лидерство и готовность рисковать таких частных лиц, как Илон Маск, Джефф Безос и сотен вдохновленных ими инвесторов и предпринимателей, космическая отрасль США осталась бы неизменной и стала бы неконкурентоспособной.

По мнению Бимса, эта отрасль является продолжением самого правительства и неэффективно распределяет капитал, предназначенный для поощрения коммерческого роста. Текущий подход препятствует конкуренции и противостоит направленным на улучшение положения реформам. Он подавил инновации и привел к тому, что США стали отстающими. Эксперт замечает, что миллиарды долларов тратятся на устаревшие технологии. При этом поражение во второй космической гонке будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем в первой, так как отразится на национальной безопасности и экономическом росте.