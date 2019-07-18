Безос рассказал, почему тратит деньги на космос

Глава Amazon Джефф Безос вкладывает значительную часть от дохода фирмы в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin, сообщает CNBC.

«Я думаю, что это важно для этой планеты. Я думаю, что это важно для динамизма будущих поколений. Это то, что меня волнует. И это то, о чем я думал всю свою жизнь», - заявил Безос.

Кроме того, глава Amazon говорит, что освоение космоса важно для жизни будущих поколений, поэтому он и занимается его освоением.

Также Безос сказал, что пройдет несколько сотен лет, прежде чем это станет реальностью, но с Blue Origin он работает над созданием технологии, которая сделает это возможным.

Ранее сообщалось, что ракету «Протон» отправили в космос с трещиной.