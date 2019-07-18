Муравьи готовятся к Армагеддону из-за дождей

Из-за усиления дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону, заявили СМИ.

К такому выводу специалисты пришли после того, как отметили удивительную способность этих насекомых приспосабливаться к повышенной влажности, которая убивает большинство насекомых в регионе.

Исследователи зафиксировали бум в популяции агрессивных муравьев с каждым периодом увеличения осадков. Отмечается, что вода является фактором выживания агрессивного вида насекомых.

Как оказалось, австралийские муравьи умеют регулировать время своей активности. Выяснено, что насекомые были активны только тогда, когда подходили погодные условия.