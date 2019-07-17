Клещи стали переносчиками страшной болезни

Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поступившей информации, кроме энцефалита и боррелиоза, клещи могут заразить людей бабезиозом.

Известно, что это инвазионное и трансмиссивное заболевание, которое вызывают паразиты.

Как отмечается, при данным заболевании у человека появляется повышенная температура и ломота, то есть симптомы, характерные для гриппа.

Медики предупреждают, что для при слабой иммунной системе возможен даже летальный исход.

Ранее рассказали, чем еще могут быть опасны клещи.