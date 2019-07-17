Названа причина 90% онкологических заболеваний

90% онкологических заболевание возникают из-за курения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования Роспотребнадзора.

Помимо рака, курение повышает риск развития хронического бронхита, эмфиземы. коронарной болезни, импотенции.

При этом, у людей, начавших курить с 15-летнего возраста, рак возникает в 5 раз чаще, чем у тех, кто пристрастился к табаку после 25 лет. Кроме того, продолжительность жизни курильщика сокращается на 20-25 лет.

Однако, те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни некурящих людей.

Ранее сообщалось, что ученые нашли эффективный способ борьбы с никотиновой зависимостью.