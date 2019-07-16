В «Роскосмосе» засомневались в безопасности кораблей США

Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил о том, что российские космонавты не будут отправляться в космос на новых кораблях из США в 2020 году, пока не подтвердится безопасность полетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Устименко надеется, что все проблемы с безопасностью смогут решить.

По его словам, сейчас по этому поводу есть много вопросов к компаниям Boeing и SpaceX, которые занимались созданием кораблей.

Ранее сообщалось, что Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с космическим телескопом.