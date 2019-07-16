Назван доступный способ излечения рака груди

Американские ученые из университета Джона Хопкинса нашли способ излечения рака груди. Об этом сообщает ScienceDaily.

Отмечается, что новый способ станет намного более доступным, чем его предыдущие аналоги.

Ученые предложили лечить рак груди специально разработанным прибором, которое будет производить лечение эффектом заморозки. Это экономное устройство способно выделять углекислый газ для заморозки раковых клеток.

Эксперты рассказали, что уже успешно протестировали свою усовершенствованную технологию на животных.

Кроме того, новый способ лечения может стать спасением для большего количества людей, поскольку он не требует ни хирургического вмешательства, ни специальных плат, ни анестезий, ни лекарств. Изобретение американских специалистов способно убивать до 80% раковых клеток.

Ранее сообщалось, что найден новый способ получения чистых клеток иммунитета для терапии рака груди.