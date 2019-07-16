Хрен и горчицу доставят на МКС

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что космонавтам, которые находятся на Международной космической станции (МКС), доставят фрукты, овощи и приправы для еды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди продуктов питания будут такие фрукты, как лимоны, яблоки и грейпфруты.

Кроме того, все продукты будут доставлены в конце июля при помощи грузового корабля «Прогресс МС-12».

Уточняется, что сейчас на МКС находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг. 21 июля к ним должны присоединиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Ранее сообщалось, что халяльное меню появится на МКС.