США хотят с помощью России вернуться на Луну

Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия и другие страны, имеющие отношение к Международной космической станции, присоединились к американской программе по возвращению на Луну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя NASA Джеймса Брайденстайна.

Согласно его заявлению, США с помощью привлечения иностранных и коммерческих партнеров хотят снизить затраты или сократить свою финансовую нагрузку. По словам Брайденстайна, расширение партнерства не только позволит воплотить план по возвращению человека на Луну, но и создать станцию рядом с естественным спутником Земли.

Ранее глава NASA объяснил, почему американские космонавты все еще не добрались до Марса.