Названы самые распространенные у россиян виды рака
Министерство здравоохранения России рассказало, какие виды рака являются наиболее распространенными среди граждан страны. Об этом сообщает RT.
За 2018 год больше всего случаев появления злокачественных новообразований было зафиксировано у пациентов с раком кожи. Количество пострадавших составило 78,5 тысяч человек.
Вторым по распространенности стал рак молочной железы — 70 тысяч человек.
Самым редким стал рак кости и суставных хрящей. Его обнаружили у 1,3 тысячи пациентов. Также наименее популярными стали рак губы, глотки, печени и злокачественные новообразования в соединительных и мягких тканях.
Самым смертоносным стал рак поджелудочной железы. От него умерли почти 40% группы риска.
Всего за 2018 годы было выявлено 593,3 случая обнаружения раковых образований у россиян.
Ранее ученые выяснили, какие соки вызывают рак.