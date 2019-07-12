Сок вызывает рак, выяснили ученые

Французские ученые из Университета Сорбонны в Париже выяснили, что постоянное употребление напитков с высокой концентрацией сахара повышает вероятность развития онкозаболеваний. Об этом сообщает bmj.

В основу эксперимента легло изучение зависимости состояние здоровья добровольцев от употребляемых продуктов. Особое внимание удалилось зависимости между различными формами рака и употреблением сладких напитков – газировок, фруктовых соков и напитков с искусственными подсластителями.

В исследовании приняли участие более 100 тысяч добровольцев.

Выяснилось, что сладкие напитки увеличивают риск развития онкологических заболеваний, даже если у человека нет лишнего веса. Выяснилось, что на каждую тысячу человек приходились 22 больных онкологией. Употребление 100 мл напитка с содержанием сахара увеличивало риск болезни на 12%-18%, а рака молочной железы на 15%-22%.

Ранее ученые пришли выводу, что рыба вызывает рак.