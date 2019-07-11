В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец» превышает норму в 800 тысяч раз.

Ученые из института решили взять для исследования образец прямо из вентиляционной трубы подлодки. Экспертиза показала, что самая большая удельная объемная активность цезия-137 составила 800 беккерелей на литр.

Прошлые показатели были ниже.Тогда заборы проводились на высоте нескольких метров над трубой.

Отмечается, что данный уровень радиации не представляет угрозы для рыболовства. Однако эксперты отметили, что «Комсомолец» требует постоянного наблюдения.

Кроме того, специалисты выясняют связь необычных облаков, находящихся над местом взятия проб, с радиацией.

Ранее сообщалось, что Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»