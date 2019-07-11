Военные спутники Минобороны вышли на расчетные орбиты

Вылетевшие на ракете-носителе «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк четыре спутника Минобороны России вышли на расчетные орбиты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По данным Минобороны, космические аппараты успешно выведены, а задача была выполнена в установленное время.

Старт ракеты «Союз-2.1В» прошел в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк.

«Союз-2.1а» — ракета-носитель среднего класса российского производства. Она предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения.