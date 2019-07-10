Ученые: козы различают эмоции в блеянье друг друга

Козы различают эмоции в блеянье друг друга, выяснили исследователи из Лондонского университета королевы Марии. Кроме того, они реагируют на чувства других особей. Работа была опубликована в журнале Frontiers in Zoology.

Ранее исследователи обратили внимание на сложную систему социальных связей у коз и их способность на слух отличать знакомых особей от незнакомых. В новой работе ученые включали животным записи блеяния других коз, когда те были рады (получали пищу или присоединялись к другим козам в стаде) или грустны (например, когда их оставляли голодными во время кормежки других коз).

Как оказалось, козы различали эмоциональные оттенки и реагировали на них — при радостном блеянии их сердцебиение становилось менее ритмичным. Такую особенность называют «эмоциональным заражением».

«Выражение эмоций с помощью звуков и способность выявлять и обмениваться эмоциональным состоянием с другими животными того же вида могут способствовать укреплению социальных связей и росту сплоченности группы», — отмечают исследователи.