Названы рекордсмены по полезности среди ягод

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какие ягоды являются наиболее полезными. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, их полезность объясняется высоким содержанием полезных веществ.

«Черника является одним из рекордсменов по содержанию антиоксидантов, а также содержит бета-каротин, фолаты, холин, марганец и витамины А, Е, B9», — заявила Стародубова.

Она добавила, что на втором месте находится некалорийная, но богатая полезными веществами вишня. Она также редко вызывает аллергию и полезна для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. На третьем месте находится арбуз, однако норма его потребления не должна превышать 400 г в день.

«Охлажденная мякоть арбуза хорошо утоляет жажду и отлично справляется с ролью прохладительного напитка, но… содержание сахаров в зрелой ягоде составляет 5,8 гр. на 100 г», — объяснила Стародубова.

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