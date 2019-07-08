Канадский хиропрактик оштрафована за пропаганду отказа от прививок

В Канаде хиропрактика оштрафовали на $100 тыс. за пропаганду отказа от прививок в соцсетях, сообщает издание CBC News.

Хиропрактика — псевдонаучный подход к лечению, основанный на идее о существовании некой «жизненной силы». Методы «лечения» отчасти схожи с остеопатическими. Несмотря на отсутствие доказательной базы, хиропрактика широко распространена в Канаде.

Хиропрактик Дина Черчилль пропагандировала отказ от прививок и распространяла антивакцинаторские материалы в интернете. Также она заявляла, что прививки не защищают от кори, а, наоборот, вызывают ее, помимо этого провоцируя развитие рака и аутизма.

Жалобы пользователей привлекли внимание Колледжа хиропрактиков Новой Шотландии, где работала Черчилль, год назад. Согласно методическим рекомендациям, она вообще не имела права обсуждать вакцинацию. Руководство подчеркнуло, что поведение Черчилль поставило под угрозу профессию хиропрактика. Однако сама Черчилль считает свои убеждения верными и ни в чем не раскаивается.

Руководство колледжа провело внутреннее расследование и инициировало судебный процесс, по итогам которого они с Черчилль заключили мировое соглашение и она была уволена за «профессиональную некомпетентность, вызванную умственной недееспособностью». Однако соглашение подразумевало, что она удалит антивакцинаторские посты в соцсетях, чего Черчилль не сделала. Теперь ей предстоит выплатить штраф в $100 тыс. Учитывая финансовое положение Черчилль, суд дал ей на выплату штрафа 10 лет.