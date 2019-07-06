Заявление о грядущей гибели космонавтов «Федерации» вызвало скандал

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал чушью заявление о том, что экипаж космического корабля «Федерация» может погибнуть при приводнении в Тихом океане, передает РЕН.

Он отметил, что это заявление «не от мира сего».

«Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которых у нас во множестве есть. Это все есть», — сказал он.

Разработчик в Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский заявил, что гибель грозит экипажу в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе.