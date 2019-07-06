Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук

В Австралии врачи нашли способ возвращать подвижность парализованных рук. Об этом сообщает The Lancet.

Как отмечается, хирурги могут избавить пациента от парализованности рук путем трансплантации нервов.

Уточняется, что в исследовании принимали участие 16 человек. У всех у них была квадриплегия — паралич всех конечностей, причиной чего стала травма шейного отдела позвоночника.

При этом обязательными условиями были невредимость спинного мозга над шестым шейным позвонком, а также возраст травмы — не больше 1,5 лет.

Врачи пересадили к мышцам парализованных рук пациентов здоровые нервы и оценили результат через два года.

Выяснилось, что у 13 участников эксперимента вернулась подвижность рук.